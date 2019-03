VDL Ibiza met 335.000 dollar veilingtopper op de WEF Sport Horse Auction

Op de WEF Sport Horse Auction in Wellington kwamen vannacht 15 talentvolle springpaarden, in de leeftijd van 5 tot 9 jaar en afkomstig van de VDL Stud, onder de hamer. VDL Ibiza werd verkocht voor 335.000 dollar en was daarmee het duurste paard van de veiling.

Voor VDL Ibiza was direct veel interesse en de biedingen liepen al snel op. De nu vijfjarige ruin bracht het enkele jaren geleden nog tot de tweede bezichtiging op de KWPN hengstenkeuring. Hij werd vannacht afgeslagen op 335.000 dollar (295.000 euro) en was daarmee de veilingtopper. Ook voor VDL I Am Special werd flink geboden, hij ging voor 220.000 dollar (194.000 euro) naar een nieuwe eigenaar.

Toegevoegd

Een paard werd op het laatste moment aan de veiling toegevoegd, VDL Hetarina (Dakar VDL x Calvados) en kwam als eerste onder de hamer. Er werd direct flink geboden op deze 7-jarige merrie die werd verkocht voor 135.000 dollar. Ook de andere paarden gingen vlot van de hand, vier paarden werden voor bedragen van meer dan 150.000 dollar verkocht.

180.000 dollar

De schimmels waren deze editie van de veiling populair, de schimmelhengst VDL Doha werd op 180.000 dollar afgeslagen en ook de 6-jarige schimmelmerrie VDL Chamonix de Ley werd voor 140.000 dollar verkocht.

VDL Imar ging voor 155.00o dollar naar een nieuwe eigenaar en ook VDL Jasper vertrok voor 150.000 dollar naar een nieuw adres. Twee andere springpaarden van de VDL Stud werden voor respectievelijk 110.000 (VDL It’s Andiamo) en 115.000 dollar (VDL Indygo Solier) verkocht.

Bron: VDL Stud/Horses.nl