Veelbesproken hengst Sensation afgeslagen voor 79.500 euro

Op de veiling van dressuurstal Sandbrink kwam afgelopen weekend onder andere Sensation (Sir Heinrich x Casparino) onder de hamer. De Duitse dressuurstal kocht de hengst in 2016 op de hengstenkeuring van Westfalen voor 100.000 euro. Nu, vier later later, leverde de veel besproken Sir Heinrich-zoon 79.500 euro op. Voor dat geld gaat de zesjarige Sensation naar Polen.