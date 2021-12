Veiling HK Mecklenburg: 122.000 euro voor Erdinger-zoon

Met een bedrag van 122.000 euro werd een zoon van Erdinger uit de merrie Fortune's Beauty (Fürstenball x Rubin Royal) de absolute topper van de veiling op de hengstenkeuring van Mecklenburg. De halfbroer van de in Duitsland goedgekeurde hengst Bon Joker blijft in Duitsland. Voor de reservekampioen van de springpaarden, Halleluja (Halifax van het Kluizebos x Diamant de Semilly), werd een ton neergelegd.

Voor de Orient Express HDC x Cornet Obolensky kwam het hoogste bod van 68.000 euro vanuit Mexico. Het één na duurste dressuurpaard, een Valverde NRW x Christ, werd 55.000 euro betaald door Amerikaanse klanten. Het vijfde paard dat voor 50.000 euro of meer werd verkocht is de niet goedgekeurde Sichuan S (Sezuan’s Donnerhall x Follow Me). De hengst vond nieuwe eigenaren in Chili.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl