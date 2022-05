Veiling Reesink Horses: 54.000 euro voor Vivaldi-zoon

Oreo K (Vivaldi x Rousseau) is met 54.000 euro het duurst verkochte paard op de veiling van Reesink Horses geworden. De halfbroer van KWPN-hengst Intro K is voor dat geld in Duitse handen terecht gekomen. Vixen Storm (Valverde x Dancier) is voor 38.500 euro naar Australië verkocht.