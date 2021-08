Veiling Schockemöhle/Helgstrand haalt nieuw kwaliteitsniveau

De tweede van de drie Schockemöhle/Helgstrand International Online Foal Auctions van dit jaar komt eraan - en die haalt een nieuw kwaliteitsniveau. Van 11 tot en met 17 augustus worden prachtige jonge talenten uit uitmuntende topstammen geveild. Wilt u enkele voorbeelden? Dycara Dream (#4) is een dochter uit de eerste jaargang van de kampioenshengst Dynamic Dream, die al de krantenkoppen haalde met tal van spectaculaire veilingresultaten. De moeder is een volle zus van de kampioenshengst Fürst Fabrice. Op grond van haar uitstekende bewegingskwaliteit was Dycara Dream de winnaar van het nakomelingenonderzoek.