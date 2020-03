Veilingen Hannoveraner Verband en paarden Bernd Mohr uitgesteld

Waar sommige veilingen door de coronacrisis nu online worden gehouden, hebben het Hannoveraner Verband en het veilinghuis Mennraths besloten hun veiling op een later tijdstip te houden. De veiling van 18 april in Verden is naar 30 mei verschoven. Mennraths, die de paarden van Bernd Mohr onder de hamer brengt, heeft nog geen nieuwe datum.

Het Hannoveraner Verband zou op 18 april in Verden een selectie jonge dressuur- en springpaarden gaan veilen. Het Verband besloot door de crisis de veiling te verplaatsen naar 30 mei en niet over te gaan tot een online veiling zoals Oldenburg gaar doen. Op 30 mei stond in Verden al een veulenveiling gepland en de twee veilingen worden nu samengevoegd. Klik hier voor de dressuurpaarden en hier voor de springpaarden.

Op 4 april zouden rond de vijftig paarden van Bernd Mohr onder de hamer komen, waaronder enkele goedgekeurde hengsten, fokmerries, jonge paarden en een aantal gereden paarden. De Holsteiner fokker stopt zijn bedrijf vanwege zijn leeftijd en hij heeft geen opvolger. Veilinghuis Mennraths had alles klaar voor de veiling, maar moet het uitstellen in verband met het coronavirus. De veilingmeester laat weten dat de veiling nu op een later, nog niet bekend tijdstip zal worden gehouden. Klik hier voor de veilingpaarden.

Bron Hannoveraner Verband/St.Georg