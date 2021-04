Veilingtopper For Romance x De Niro naar Nederland

Op de eerste online veiling van de Duitse stal Holtwiesche kwamen zeventien dressuurpaarden onder de hamer. De veilingtopper kwam in Nederlandse handen. Zij betaalden 33.000 euro voor de vijfjarige ruin For Kingdom (For Romance x De Niro).

Naast de veilingtopper was er nog een paard dat meer dan 30.000 euro opbracht. Dat was de vierjarige merrie Vitalisa (Vitalis x Hotline). Zij gaat voor 30.500 euro naar Oekraïne. De driejarige Tuschinski-zoon Temptation Island (mv. Fürst Grandios) werd voor 29.500 euro aangeschaft door Duitse kopers.

Twee Nederlandse Franklins

Twee in Nederland gefokte paarden vertrekken via de veiling naar het buitenland. De vierjarige KWPN-ruin Magic Guy (Franklin x Uphill) van Berry Nales gaat voor 14.000 euro naar Polen. De even oude KWPN-ruin Mr. Franklin (Franklin x Johnson) van Wim ten Pas werd voor 13.000 afgeslagen aan Duitse kopers.

Bron: Horses.nl