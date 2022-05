Veulens om van te watertanden in May Deals collectie bij HorseDeals

Vanmiddag, 23 mei om 12.00 uur is de May Deals collectie op HorseDeals.auction geopend. In de collectie zitten naast alle bekende diepvriesrietjes, ook twee jonge paarden en veertien veulens die je doen watertanden!

Chacco Blue mag natuurlijk niet ontbreken en is viermaal vertegenwoordigd. HorseDeals Prince Attractive is een zoon uit Prima Donna van ’t Roosakker, dochter van Kassandra (volle zus Kassander), kleindochter van Electra (GP 1,60m met Jos Lansink)! HorseDeals Prince Stunning komt dan weer uit Kallgirl de la Pomme, dochter van ’s werelds beste fokmerrie Cordula de Laubry en halfzus van Fantomas de Muze en Lector van den Bisschop.

Halfzus Olympische Appy Cara

Cool Best Cara S Z is een dochter van Chacco Blue uit Vera Cara die ook Appy Cara (1,60m) gaf. Appy Cara nam eveneens deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Het merrieveulen HorseDeals Princess Dazzling komt Iliana van Klapscheut, een rechtstreekse dochter van de 1,60m-merrie Coriana van Klapscheut.

Kleindochter van 1,55m-merrie Classic Touch DH

Met Petula DH Z is een dochter van Pegase van ’t Ruytershof uit Stella Dwerse Hagen beschikbaar, Stella is een dochter van Lector van den Bisschop uit Classic Touch DH, die met Thibeau Spits 1,55m loopt. Nog een interessant merrieveulen is Wish van Koningsbos uit Eldorado van de Zeshoek TN en Fleur de Kalvarie (Nabab de Reve), die met Olivier Philippaerts op 1,55m GP-niveau sprong. De moederlijn gaat verder terug op GP-merrie Dorothee de Kalvarie die succesvol was met Ludo Philippaerts en drie 1,60m paarden gaf.

Sportgenen

Chicky SP Z (v. Commil Champ Z) heeft met Lacosta Z als moeder een halfbroer aan de 1,50m springende Capitano Z. Ook de pedigree van het hengstveulen HorseDeals Prince Lovely ademt sportgenen. Hij is een zoon van Tobago Z uit Notre-Dame van ’t Roosakker die zelf 1,50m springt en een kleindochter is van Electra van ’t Roosakker (1,60m). Uit dezelfde moeder komt het merrieveulen HorseDeals Princess Breath-Taking, met Donthargos als vader.

Van ’t Roosakker

Uit die andere Roosakker-topper komt het merrieveulen Agaxinne van de Braembeier dat Aganix du Seigneur als vader en Usha van ’t Roosakker als grootmoeder heeft. De lijst met Grand Prix-paarden in de pedigrees van al deze veulens is zeer impressionant. Scope, voorzichtigheid, fundament en topsport mentaliteit zit generaties ver verankerd.

Cornet-dochter

Bijzonder interessant is ook Quibelle van d’Abelendreef, een zesjarige dochter van Cornet Obolensky die in moederlijn teruggaat naar de 1,60m Baronez (Skippy II). Quibelle is bovendien drachtig van Ermitage Kalone. Tenslotte is er ook nog de driejarige merrie uit A Million Dollar en B-Estelle (v. Casall) wiens moeder verschillende 1,50m- en 1,60m-paarden bracht die zowel voor de sport àls de fokkerij interessant is!

De May Deals sluiten af op maandag 30 mei vanaf 20 uur op www.horsedeals.auction