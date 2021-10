Veulens van topverervers en kampioenen in zevende KWPN Online Veulenveiling

Dressuurveulens afstammend van Wereldkampioenen Kjento en Glamourdale, Pavo Cup-kampioen Las Vegas en de Olympische teammedaillewinnaar Everdale maken deel uit van de zevende collectie van de KWPN Online veulenveiling. In de springrichting zijn topverervers als Eldorado van de Zeshoek, Douglas en Gaillard de la Pomme in het oog springend. Van vrijdag 8 oktober tot maandag 11 oktober kan er geboden worden op deze collectie.

De collectie van deze één-na-laatste collectie van het seizoen bestaat uit 15 dressuur- en 18 springveulens. Alle veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.

Bewezen afkomst

Een heel stel dressuurveulens zijn verwant aan succesvolle sportpaarden. Zo komt het merrieveulen Ratina (v. Mister Diamond) uit dezelfde moeder als het internationale Lichte Tour-paard In Design (v. Don Olymbrio) en haar grootmoeder leverde het internationale Grand Prix-paard Cerano-Gold (v. Serano Gold) van Nathalie Wahlund. De van Wereldkampioen Kjento afstammende Ragnar S is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Ro-Lex (v. Montecristo), terwijl de vader van Read All About It SSS als zevenjarige Wereldkampioen werd. Deze Glamourdale-zoon is bovendien gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Thunderhall (v. Donnerhall) van Rhett Bird. Pavo Cup-kampioen Las Vegas is de vader van Raf G, die gefokt is uit een jonge halfzus van de KWPN-goedgekeurde Zware Tour-dressuurhengst Ghandi (v. Bojengel).

Read All About (v. Glamourdale)

Sportgenen

Topvererver Eldorado van de Zeshoek speelt een prominente rol op de internationale topconcoursen en ook van zijn zonen Highway M TN en Grandorado TN maken veulens deel uit van deze zevende veilingcollectie. De Connect-zoon Roswell komt uit een moeder die al meerdere internationale springpaarden bracht en heeft dezelfde grootmoeder als onder meer Keean White’s Grand Prix-paard For Freedom Z (v. For Pleasure). Ook uit een goede sportstam komt bijvoorbeeld de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Ricardo van den Hoogeweg, die verwant is aan internationale 1.55/1.60m-paarden als Cartouch en Elliot. Het merrieveulen Ryana combineert de Grand Prix-hengst Carrera VDL met de stam van Grand Prix-springpaarden als Maserati en de Olympische Orestus (v. Indoctro).

Roswell (v. Connect)

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 8 oktober kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 11 oktober vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianka Hazeleger via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.