Veulenveiling Hamburg: Drie veulens voor 23.000 euro verkocht

Op de veulenveiling van het Holsteiner Verband op de Derby in Hamburg zijn drie veulens voor 23.000 euro afgeslagen: Cas Hope (Casall x Lord Z), United Derby (United Way x Catoki) en Calitino (Crack x Casall).

Cas Hope is de volle broer van de gelijknamige in Holstein goedgekeurde hengst Cas Hope, die onder het zadel van Carlos Enrique Lopez Lizarazo actief is op internationaal 1,50m-niveau. Het hengstveulen werd door de familie Müter van Elmgestüt Dreieichen aangeschaft.

Thomas Kleis kocht United Derby. Het hengstveulen heeft van zowel vaders- als moederzijde Derby-genen meegekregen. Vadersmoeder Carassina won met Kleis in 2009 de Hamburg Derby en grootmoeder Zera won in 2017 met Pato Muente de Deutschen Springderby.

Het derde hengstveulen dat voor 23.000 euro van eigenaar wisselde, werd aangeschaft door een privéstal uit Hamburg.

