Veulenveiling Midden Nederland: 23.000 euro voor Chacco Blue-zoon, Kjento én Friezen in trek

Op de woensdagavond afgesloten Veulenveiling Midden-Nederland leverde Rafi Grandia (Chacco Blue x Heartbreaker) veruit het meeste geld op. Het hengstveulen werd afgeslagen voor 23.000 euro en blijft voor dat geld in Nederland. Bij de dressuurveulens was een dochter van kersverse wereldkampioen Kjento de veilingtopper maar ook de Friese veulens waren in trek.

Ook de Nederlands kampioen van de springveulens Racoon W (v. Cantona TN) was in trek. Hij gaat voor 16.000 euro naar Zweden. Duurste dressuurveulen was Ragnar Grandia (v. Ebony). De reservekampioen van Zuid-Holland bracht 14.500 euro op.

Springveulens

Veel springveulens werden verkocht naar verschillende landen. Zo kocht Europees kampioen bij de young riders, Szihai Gyula, de Grandorado TN-zoon Rhandocento HSH aan voor 11.500 euro. Realinde J.J. (v. Comme il faut) vertrekt samen met Kylian AL Z (v. Kannan) en Riolitas (v. Chacoon Blue) naar Ierland. Een groep jonge springruiters uit Nederland hield onder andere Rolex (v. Chacfly) voor 10.000 euro in eigen land.

Kjento, First Date en Vaderland

Bij de dressuurveulens waren de merrieveulens Rymynola M (v. Kjento) en Rynola M (v. First Date) in trek: beide leverde bedragen boven de 10.000 euro op. Het Kjento-veulen werd afgeslagen voor 11.500 euro en de First Date voor 10.000 euro. Vaderland-zoon Revolution blijft voor 11.000 in Nederland.

Friese veulens

De zes Friese veulens werden ook voor goed geld verkocht. Absolute topper was het hengstveulen Rock fan de Groenesteegh (v. Auwert 514) met 18.000 euro. Net iets minder was er voor Quin fan de Groensteegh (v. Tiede 501) en Sebas van de Elsenerhof (v. Tjebbe 500). Deze beide Friezen leverden 17.000 op.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/Persbericht