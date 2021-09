Veulenveiling Prinsjesdag bijna zover

Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag en dat betekent veiling dag! De prachtige collectie van 78 veulens kunt u zowel live aanschouwen op het Nationaal Hippisch Centrum als online via Clipmyhorse. Gezien de geweldige kwaliteit van de veulens belooft de veiling een spektakelstuk te worden, een goede reden om te komen genieten in een prachtige ambiance.

Prinsjesdag, bekend om de zeer uitgebreide lijst aan referenties die presteren op topniveau, is er wederom in geslaagd een indrukwekkende collectie samen te stellen. Zo wordt er een hengstveulen van Emerald uit een halfzus van de populaire Hardrock Z geveild. Een nakomeling van For Pleasure, Finn Tachor Z, die uit de volle zus van de Olympische merrie Valentina van ’t Heike komt en Treffer van het Gerendal die via haar moeder zeer nauw verwant is aan Dourkhan Hero Z.

Dresuurveulens

De dressuurveulens doen niet voor hun springconcurrenten onder. De kampioene van Nederland Rosatrichta van de Westen (v. Le Formidable) zal dinsdag menig hart sneller doen kloppen. Evenals Reya die een dochter is van de kersverse wereldkampioen Kjento en Franklin zoon Robian RSH uit de halfzus van Charlotte Fry’s GP-paard Dark Legend. Voor een overzicht van alle veulens kunt u een kijkje nemen op www.prinsjesdag.eu alwaar u een catalogus en VIP tickets kunt bestellen voor dit fantastische evenement!

Programma

De veulens komen dinsdag tussen 10.00 en 12.00 aan in Ermelo waar zij nogmaals gekeurd worden door de dierenartsen van Paardenkliniek Wolvega. Tussen 12.30 en 14.00 bent u van harte welkom de veulens te bezichtigen in de stallen. Wij zorgen voor professionele voorbrengers zodat u de veulens ook in stap kunt bekijken, waarna de veiling om 14.00 begint. Wilt u voor die tijd graag vragen stellen over de veulens? Neem dan contact op met één van onze selecteurs via 035-2053035.