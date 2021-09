Vierde editie Youngsters Auction op 23 november 2021

Na drie succesvolle veilingen en vele referenties die doorbreken op internationaal niveau, kijkt het team van The Youngsters Auction of Young Showjumpers uit naar de 4e editie op dinsdag 23 november 2021. Voor de veiling van dit jaar een iets ander concept: deze veiling is volledig gericht op een kwaliteitsvolle groep 3-jarige talenten. In het voorjaar van 2022 organiseren The Youngsters opnieuw een veiling; dan vol exclusieve 5-, 6- en 7-jarige sportpaarden, klaar om te presteren in het internationale zomercircuit.

In 2018 en 2019 organiseerden The Youngsters een live veiling met vele gasten, veelbelovende paarden en entertainment; vanwege de Covid 19-restricties moest The Youngsters de veiling van 2020 verplaatsen naar een online format. Voor de editie van 2021 mikt The Youngsters op een live event met de mogelijkheid om ook online te bieden. “Na onze eerste twee live edities, waren we zo gemotiveerd om dit evenement voort te zetten. Na een jaar online veilen, willen we dit jaar van onze 4e veiling echt iets speciaals maken! We hopen dezelfde sfeer te creëren als in onze vorige edities en met de kwaliteit van onze paarden denken we echt weer een stap vooruit te hebben gezet”, aldus Peter van der Waaij namens de organisatie.

Getalenteerde 3-jarigen met de beste genen en goede types

De editie van The Youngsters zal dit jaar volledig bestaan uit 3-jarigen. “In voorgaande edities boden we zowel vrijspringers als gereden sportpaarden aan, maar voor nu hebben we besloten om dit te splitsen in twee veilingen. Op dinsdag 23 november 2021 veilen we een selectie van 15 tot 20 zeer kwaliteitsvolle 3-jarigen; paarden met talent als springpaard, maar ook met geweldige genetica en goede, sportieve types. In het voorjaar van 2022 presenteren we een groep gereden sportpaarden die klaar zijn om op internationaal niveau uit te komen en in de zomer van 2022 kunnen instromen in het internationale jonge paardencircuit.”

Meer dan 30 referenties op internationaal niveau

In de vorige drie edities gingen tal van veilingpaarden naar ’s werelds meest gerenommeerde stallen. Ruiters van wereldklasse zoals Kent Farrington, McLain Ward, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Billy Twomey en Simon Delestre verwelkomden The Youngsters-paarden in hun stallen; andere paarden vonden hun nieuwe thuis in verschillende landen, zoals Polen, Koeweit, Mexico, Duitsland, Zwitserland, België, de VS en Canada.

“We zijn erg trots op onze referenties van de afgelopen jaren. De oudste paarden die we hebben geveild zijn nu pas 8 jaar oud en er presteren al meer dan 30 van onze referenties op internationaal niveau,” vertelt Jasper van der Waaij.

8-jarige Je T’Aime Z succesvol op GP-niveau

“Onze eerste veilingtopper Je T’Aime Z werd verkocht aan de stallen van Karel Cox, Johnny Pals en Billy Twomey en is door deze drie stallen tot internationaal topniveau opgeleid. Tegenwoordig wordt Je T’Aime Z gereden door de Italiaan Giampiero Garofalo en heeft hij zijn eerste succesvolle resultaten op CSI2* Grand Prix niveau behaald.” Een andere succesvolle referentie is de zeer competitieve merrie Karanza; deze 6-jarige Eldorado van de Zeshoek-dochter boekte met de Poolse springruiter Jaroslaw Skrzynczynski al vele internationale overwinningen, nadat ze als 5-jarige al een bronzen medaille won op de Poolse kampioenschappen onder Slawomir Uchwat. De veilingtopper van 2020 Jikke-Cara werd verkocht aan de Amerikaan Kent Farrington en toont veel talent onder het zadel van de Britse Emily Ward. In de FEI WBFSH Wereldkampioenschappen voor jonge paarden in Lanaken dit jaar kwamen maar liefst drie voormalige veilingpaarden aan de start; de 7-jarige Calvin Z en de Zweedse Linda Heed toonden veel potentie in de wereldkampioenschappen en wonnen eerder in het seizoen al de CSI1* Grand Prix van Drammen.

Als 3-jarigen verkocht, nu op de wereldkampioenschappen

Jasper van der Waaij: “Soms zijn klanten wat huiverig om 3-jarige paarden te kopen, omdat vrijspringen kan verschillen van hun prestaties onder het zadel. Onze veilingpaarden zijn echter zeer zorgvuldig geselecteerd en onze referenties spreken voor zich…” De andere twee paarden van het wereldkampioenschap werden namelijk allebei als 3-jarige geveild: Quantro, gereden door Tobias Thoenes en Lamira, gereden door Maartje Verberckmoes. De 5-jarige Emerald-zoon Quantro toont met zijn Duitse ruiter enorm vermogen, maar een pechfout op dag één hield hen uit de finale. De 5-jarige merrie Lamira imponeert met haar atletische vermogen, kwaliteit en geweldige instelling en samen met haar getalenteerde jonge amazone Maartje Verberckmoes kwalificeerde de Golden Dream-dochter zich voor de finale van de FEI Wereldkampioenschappen.

Leicester



Eén van de meest in het oog springende referenties van The Youngsters in de afgelopen twee jaar is zonder twijfel Leicester (Harley VDL x Verdi). In 2019 kocht de Nederlandse springruiter Glenn Knoester de ruin als driejarige en leidde hem op tot de KWPN kampioenschappen van 2020 in Valkenswaard. Leicester toonde zijn grote talent en kreeg een 9,1 voor het springen en werd 7e in de Blom Cup voor 4-jarigen. Zijn talent bleef niet onopgemerkt en Leicester werd verkocht aan Dominic Webb. De talentvolle Noorse amazone Ada Braaten nam de teugels over en Leicester bleef zich ontwikkelen; met een aantal indrukwekkende rondes in het jonge paarden circuit in Scandinavië. Leicester werd Noors kampioen van de 5-jarigen en werd aangekocht door Olympisch medaillewinnaar Cian O’Connor. De toekomst ziet er zeer rooskleurig uit voor het 5-jarige toptalent Leicester.

Binnenkort onthullen wij de collective van onze 4e editie en in de komende weken zullen de VIP-tickets in de verkoop gaan. Houd onze social media en onze website in de gaten en blijf up-to-date!

