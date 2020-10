Volle zus Helium met 105.000 euro duurste op Trakhener merrieveiling

Vrijdagavond werden de merries en veulens van de Trakhener-collectie geveild. Net als bij de hengstenkeuring en -veiling speelde het Millennium-bloed een hoofdrol. De volle zus van de hengst Helium was de duurste merrie van de avond. Deze Helia (v. Millennium) werd voor 105.000 euro afgeslagen.

De nu vierjarige merrie, die in Denemarken gefokt is, was vorig jaar reservekampioen op de merriekeuring. Ze is aangekocht door de eigenaren van Helium, Gestüt Gut Staffelde, bij Berlijn. De negen merries in de merrieveiling leverden gemiddeld 33,667 euro op.

Veulens

Het duurste veulen kwam uit dezelfde fokkerij als Helium en Helia: Halina (Millenium x Okavango) werd voor 22.000 euro naar Zweden verkocht. Ook het twee-na-duurste veulen komt uit de fokkerij van de Deense familie Nissen: Emei Soleil (Millennium x Hibiskus) werd voor 20.000 euro geveild.

De 14 veulens in de veiling brachten gemiddeld 10.600 euro op.

Veilinguitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl