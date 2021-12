Volle zus van Cian O’Connor’s shooting star Kilkenny in Grand Prix Sales!

Woubrugge - Klanten van Grand Prix Sales krijgen de kans om de volle zus van Kilkenny van Cian O’ Connor aan te kopen. Kilkenny sprong naar een indrukwekkende 7e plaats op de Olympische Spelen in Tokyo. De tienjarige MHS Kylemore (Cardento) is niet alleen de volle zus van Kilkenny, haar oudste nakomeling Kylemore Lady (Kannan) kwalificeerde zich voor de finale 5-jarige van de Wereldkampioenschappen in Lanaken dit jaar en eindigde daar op een 13e plek.

Loro Piana Boyante de Muze, Centa de Muze & Quaranca de Muze

Europa’s beste moederlijnen van Qerly Chin and Fragance de Chalus zijn goed vertegenwoordigd in de laatste embryo veiling van GPS. De Grand Prix merrie Loro Piana Boyante de Muze heeft een embryo van For Pleasure in de veiling, met vier Grand Prix moeders op een rij (Boyante de Muze, Narcotique de Muze II, Qerly Chin, Kerly) zijn de verwachtingen hoog gespannen. Uit een dochter van Centa de Muze (Cento), R&B de Regor, wordt een embryo van Cumano geveild. Quaranca de Muze, zus van Mylord Carthago en moeder van Grand Prix hengst Jaguar van de Berghoeve, heeft een embryo van Chacco Blue in de veiling. Van Chacco Blue worden er 5 embryo’s geveild.

1.60m Grand Prix merries

Van Comme Il Faut zijn twee embryo’s geselecteerd. De eerste komt uit de winnende Grand Prix merrie Rosana du Park (Kannan) zo succesvol met Eric Lamaze. Het tweede embryo van deze tophengst komt uit de 1.60m GP merrie Macushla R (Aldatus Z) die volgens Eddie Molonoy altijd tot het uiterste ging in de ring. Grand Prix winnares Babylotte is de moeder van de embryo’s van Cumano en Cornet Obolensky. Yuri Mansur over Babylotte: ’Babylotte was een van de beste paarden in de wereld in 2017, zij is een ‘clear giver’, springt altijd met veel power and is een vechter. Ik weet zeker dat de aanparing met goede hengsten buitengewone veulens gaat opleveren’.



Dochter uit Hiamant van ‘t Roosakker!

Een dochter uit Hiamant van ‘t Roosakker is erg exclusief. Moeder Hiamant van ‘t Roosakker, uit de wereldberoemde Usha van ‘t Roosakker lijn, overleed helaas eerder dit jaar. Haar nakomelingen VDL Groep Elegant Hero Z en H5 Ganesh Hero Z doen het erg goed in de huidige topsport. Leopold van Asten: ‘Elegant Hero heeft dit jaar de stap gemaakt van 2* GP naar 5* GP. Hij moet nog ervaring opdoen op dit niveau maar hij springt het gemakkelijk en laat veel kwaliteit zien. Ik heb hoge verwachtingen van hem voor de toekomst!’ Hiamant is hier gekoppeld aan de topvererver en olympiade hengst Baloubet du Rouet.

Vijf Chacco Blue’s

Uit de volle zus van Etoulon VDL is een embryo van Chacco Blue geselecteerd waarvan de eerste nakomeling uit moeder Kareusa werd goedgekeurd voor de dekdienst dit jaar. Moeder van het tweede embryo Honey Moon bracht al Grand Prix winnaars namelijk Cold Play van Fredrik Jönsson, Quidam MB van Adrienne Sternlicht en The Dude van Samuel Hutton! Het derde embryo van Chacco Blue komt uit de zus van een van de wereld’s beste springpaarden: Catch Me If You Can and het vierde embryo is nauw verwant aan wereldkampioen Vigo d’Arsouilles. Last but not least is een embryo van Chacco Blue geselecteerd uit de top fokmerrie Quaranca de Muze, moeder van de CSI5* 1.65m hengst Jaguar van de Berghoeve en zus van Mylord Carthago.

Kashmir van Schuttershof & Balou du Reventon

De Olympische Spelen en de Longines Global Champion Tours werden gedomineerd door nakomelingen van Kashmir van Schuttershof. Uit de moeder van voormalig nummer 1 van de wereld Halifax van het Kluizebos wordt een embryo van Kashmir geveild. Uit de volle zus van Kashmir van Schuttershof is een embryo van Baloubet du Rouet x Diamant de Semilly geselecteerd. De Kashmir van Schuttershof merrie Loro Piana Boyante de Muze liep zelf op het hoogste niveau en heeft een nakomeling van For Pleasure in de veiling. Van tophengst Balou du Reventon zijn embryo’s geselecteerd uit de volle zus van Emerald van ‘t Ruytershof en uit de zus van Grand Prix winnaar Admara 2 van Carlos Lopez.

4 Exclusieve dressuurembryo’s



Van tophengst Sir Donnerhall worden twee embryo’s geveild. De eerste komt uit de zus van de wereldberoemde Grand Prix hengst Desperados FRH. Moeder Danzmusik (Don Frederico) gaf al de goedgekeurde en goed geteste Frascino . Uit de staatsprämie merrie Rumira, de volle zus van de Grand Prix hengsten Rubin Royal en Romanov, komen al zeer goede nakomelingen namelijk de goedgekeurde hengst Denim de Hus, de Inter A/B/II ruin Don Amour de Hus en de ZZ-licht dressuurmerrie Rumira Larina. De indrukwekkende zeges van Imposantos en Bart Veeze gaan maar door. Uit de moeder van Imposantos , Zarina, hebben wij een nakomeling nog een andere tophengst weten vast te leggen namelijk Glock’s Toto Jr. Uit de Grand Prix merrie Sisther de Jeu is een embryo van Revolution geselecteerd. Samen met Edward Gal was Sisther de Jeu goed voor de bronzen teammedaille op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam en behaalde zij vele overwinningen in Oslo, Rotterdam, Mechelen, Flyinge, Zwolle…. Het succes van Sisther de Jeu zorgde ervoor dat de naam ‘De Jeu’ over de hele wereld bekend werd. Sisther is hier gekoppeld aan de sterk verervende zilver en gouden medaillewinnaar op de wereldkampioenschappen voor jonge paarden, de tophengst Revolution.

Online bieden

Om online te kunnen bieden is registratie op de website van Grand Prix Sales eerst nodig: www.grandprixsales.nl Bieden per telefoon is ook mogelijk.

Online veiling:

De veiling begint op 13 december om 10.00 uur en eindigt op 14 December vanaf 19.30 uur.



Contact veiling:

Sannah Angenent: +31 6 54 62 66 22

Marjolein Ras: +31 6 10 39 42 37

E-mail: [email protected]

Bron: Persbericht