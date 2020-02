WEF Sport Horse Auction: 645.000 dollar voor VDL Iowa

De absolute topper van de WEF Sport Horse Auction in samenwerking van VDL Stud is de achtjarige VDL Iowa (Indoctro x Chin Chin). De in Brandenburg goedgekeurde hengst die al internationaal sprong onder James Billington werd afgeslagen voor 645.000 dollar (ruim 585.000 euro). Met een gemiddelde van 206.000 dollar kan er gesproken worden over een geslaagde editie.