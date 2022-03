WEF Sporthorse Auction: 400.000 dollar voor topper, gemiddeld dik twee ton

Alle dertien paarden in de WEF Sporthorse Auction van de VDL Stud in Wellington werden gisteren geveild voor een bedrag dik over de ton. Het 'goedkoopste' paard in de veiling met een prijs van 120.000 dollar was VDL Jonathan (v. Douglas), de duurste met een prijs van 400.000 dollar VDL Legodermus (v. Harley VDL).

In totaal werd er dit jaar bijna 3 miljoen dollar (2.819.000) omgezet op de veiling van de VDL Stud, gemiddeld werd er 216.846 euro betaald voor de dertien paarden in de veiling.

De door familie Poppelaars gefokte zesjarige Legodermus, die vorig jaar op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken liep, was met een prijs van vier ton de topper. Over de drie ton ging ook de door J.F. Abbring gefokte en in Duitsland goedgekeurde VDL James Blue (v. Zirocco Blue VDL). Hij bracht 340.000 dollar op.

