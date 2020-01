Westfalen: 72.000 euro voor Estobar-dochter

Op de Winter-Auktion in Westfalen werd afgelopen weekend Enny (Estobar NRW x Fürst Piccolo) voor 72.000 euro afgeslagen en was daarmee de topper van de veiling. In Westfalen hanteerde Thomas Münch voor het eerst de veilingtafel en deed dat prima met een gemiddelde opbrengst van 17.000 euro.

Münch sloeg de vierjarige Bella Donna (Belissimo M x Briar) uit de fokkerij van Helmut Gäher af voor 50.000 euro. Het duurst verkochte jonge dressuurpaard was de driejarige Schattentänzer (Santo Domingo x Donnerschwee), die voor 28.000 euro van eigenaar wisselde.

Bij de springpaarden lag de gemiddelde prijs lager dan bij de dressuurpaarden. De pas driejarige Cavendish (Casallco x Quitender) bracht met 22.500 euro het meeste op.

Enny (Estobar NRW x Fürst Piccolo):



Complete uitslag.

Bron: St. Georg

