Westfalen: Escamillo-zoon voor 43.000 euro naar Spanje

Op de Westfalen Online Auktion - Youngster is Extravagant (Escamillo x Feedback) de veilingtopper geworden. De driejarige hengst kwam voor 43.000 euro in Spaanse handen terecht. Er werd ook diep in de buidel getast voor de driejarige merrie Sambuca (So Unique x Lauries Crusador xx). Zij blijft voor 34.000 euro in Duitsland.

De moeder van Sambuca is een volle zus van de in Hannover en Rheinland goedgekeurde hengst Lauries Stein en ze komt uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde hengst Fiorissimo (Werther x Bolero), die onder het zadel van Ingrid Klimke uitkwam op Lichte Tour-niveau.

20.000 euro voor het duurste springpaard

In de veiling werden nog twee paarden voor 20.000 euro of meer verkocht. Bij Felissima (Franziskus x Belissimo M) kwam de hamer neer bij 23.000 euro. Voor dat bedrag blijft ze in Duitsland. Crack Star (Crack x Contender) werd met 20.000 euro het duurste springpaard van de veiling. De hengst verhuist naar Frankrijk.

Uitslag.

Bron: Horses.nl