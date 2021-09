Westfalen: Merrieveulen van Fynch Hatton voor 25.500 euro naar Zwitserland

Op de online veulenveiling van het Westfälisches Pferdestammbuch maakte Favourite Girl (Fynch Hatton x De Niro) haar naam meer dan waar. Er was veel interesse voor merrieveulen, dat uiteindelijk voor 25.500 euro in handen kwam van Zwitserse eigenaren. Het duurste hengstveulen, Vajano (Viva Gold x Livaldon), verhuist voor 14.000 euro naar Nederland.

De door Heinrich Schartmann gefokte Vajano voert via zowel vader Viva Gold als grootvader Livaldon het bloed van KWPN-hengst Vivaldi. Beide hengsten zijn directe zonen van de preferente hengst. Sandro Hit komt vier keer voor in de eerste zeven generaties en Donnerhall drie keer. Nog twee dressuurveulens gingen over de 10.000 euro: Franziska (Franziskus x Fürst Romancier) bracht 14.000 euro op en Balida (Bonds x Sandro Hit) werd voor 11.500 euro afgeslagen.

Voor de springveulens werd minder diep in de buidel getast. Het duurst verkochte veulen werd Take off MH (Tangelo van de Zuuthoeve x Heartbreaker). Zij blijft voor 9.750 euro in Duitsland.

Bron: Horses.nl/Westfalen Pferde