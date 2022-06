Youhorse.auction: 34.000 euro voor Aganix du Seigneur-zoon

Niet Amerika, maar Frankrijk en Spanje waren vandaag de grootste afnemers van de Youhorse.auction met elk drie aankopen. Deel 1 van de tweedaagse Youhorse.auction verliep vlot en er werd zelfs naar Mexico, Zuid-Afrika en Argentinië verkocht. De prijzen van de 31 veilingpaarden varieerden van 7.500 tot 34.000 euro.

Veilingtopper van de avond was de vierjarige Norway VZ (Aganix du Seigneur x Mr.Blue) voor 34.000 euro. Na een biedduel tegen een meervoudig olympische ruiter vertrekt de vos naar Spanje.

De driejarige Quabri Lady S Z (Quabri de l’Isle x Mylord Carthago) gaat voor 28.000 euro naar Zwitserland. Twee paarden werden voor 24.000 euro verkocht: Socrates of Love (v. Malito de Reve) verhuist naar Polen en Never Give Up (v. Cicero Z Van Paemel) naar België.

Op dinsdag 7 juni wordt deel 2 geveild in deze juni-editie, opnieuw een zeer interessante groep met paarden. Er wordt gefluisterd dat er weer een aantal uitmuntende springpaarden bijzit. Dat moet een spannend biedduel opleveren.

