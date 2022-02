Youhorse.auction viert recordveiling: 55.000 euro voor Glasgow van ’t Merelsnest-ruin

De 19e Youhorse.auction heeft dinsdag laten zien volop in de groei te zitten. Er werd voor bijna één miljoen euro aan paarden effectief verkocht naar maar liefst zeventien verschillende landen. Nieuwe kopers kwamen naar hartenlust shoppen, maar ook eerdere klanten logden online in en legden springtalent vast. Het meest geld werd betaald voor Maximus (Glasgow van ’t Merelsnest x Carolus II). Deze vijfjarige ruin gaat voor 55.000 euro naar Amerika.

“Wat een fijne veiling was dat. De collectie was best groot en daar heb je veel kopers voor nodig die tegen elkaar bieden, maar ze waren er op het juiste moment. We hebben vooraf best wat telefoontjes gehad van mensen die extra navraag deden, maar je merkt dat het meestal de mensen zonder vragen zijn die met de paarden er vandoor gaan. Er is in elk geval veel vertrouwen en dat is fijn”, vertelt Mario Everse, samen met Alan Waldman de motor achter Youhorse.auction.

Rapporten online

Voor het eerst werden de rapporten van de röntgenfoto’s online gepubliceerd. “Het blijkt toch dat de meeste mensen zich in de laatste minuut pas echt gaan verdiepen in alle informatie en dan te laat zijn om hun eigen dierenarts de foto’s te laten beoordelen. Ze kunnen bij ons opvragen wat onze dierenartsen ervan vinden, maar het werd wel heel druk aan de telefoon. Ik dacht: Als we de rapporten online posten, dan wordt dat minder. Toch blijven we adviseren dat de mensen hun eigen arts vragen om de foto’s te beoordelen zodat er achteraf geen vragen zijn”, vertelt Mario Everse.

Veilingtopper

De veilingtopper van de avond was de vijfjarige Maximus (Glasgow van ’t Merelsnest x Carolus II) voor 55.000 euro, tot euforie van de nog jonge inzender en zijn vrienden. “We ontvingen via Whatsapp een filmpje met hoe blij ze waren”, lacht Mario Everse. Grote kans dat we van Maximus terug gaan horen, want hij heeft alles in zich om een winnende hunter te worden in Amerika.

Vagabond de la Pomme-merrie

De zesjarige merrie La Pomme (Vagabond de la Pomme x Heartbreaker) krijgt voor 40.000 euro een nieuwe stal in Rusland. In totaal vertrekken elf paarden naar Amerika, waaronder de vijfjarige ruin Quibero (Quiberry x Cero) voor 38.000 euro en Dancer Z (Dominator Z x Onze Fons) voor 36.000 euro.

Negen naar Nederland

Nederland staat op de tweede plaats met meeste aankopen (9 paarden), gevolgd door Duitsland (8). Voor 34.000 euro gaat Kawasaki P (Douglas x Lupicor) naar Duitsland en blijft Jötun (Cartano x Larome) in Nederland. Labella V (Etoulon VDL x Mylord Carthago) gaat voor 34.000 euro naar Engeland.

Volledige collectie

Bron: Persbericht