Yuri Mansur maakt veilingdebuut: ‘Ik verkoop mijn beste paarden’

"Ik ben verrast dat mensen niet verwachtten dat ik een veiling zou organiseren met mijn goede paarden," vertelt Yuri Mansur. Hij organiseert met Zangersheide van 7 tot 12 september de Quality Horses Auction. "Ik verkoop mijn beste paarden al zolang als ik me kan herinneren! Denk maar eens aan First Devision, Inferno, H5 Chaganus, Quartz de la Lande en Cornetto K."

“First Devision sprong met mij al succesvol op CSI5* -niveau als negenjarige toen ik hem verkocht aan Sheikh Ali Al Thani en tot op de dag van vandaag presteren ze nog steeds met veel succes. Hetzelfde geldt voor Cornetto K en de anderen. H5 Chaganus, bijvoorbeeld, sprong onlangs nog op de Pan American Games met Eduardo Menezes.”

Timing moeilijk

“Ik hou echt van het idee van een veiling,” vervolgt Yuri Mansur. “Om twee belangrijke redenen. Ten eerste kun je echt een plan maken voor het paard. In een normale situatie plan je je wedstrijden, maar vaak is het zo dat net voor of nadat je naar een wedstrijd vertrekt, iemand het paard wilt proberen, wat niet altijd ideaal is. Vervolgens heb je enkele weken wedstrijdpauze en net dan komt natuurlijk niemand naar het paard kijken… De timing is zo moeilijk als je probeert een paard te verkopen.”

Hoger en hoger aanlokkelijk

“En dat brengt me ook tot het tweede punt: je doet vaak niet wat goed is voor het paard. Als je een paard hebt dat je wilt verkopen, is het aanlokkelijk om gewoon hoger en hoger te gaan springen, zonder echt de tijd te nemen om het paard op te leiden. In dit systeem is het eenvoudiger. We kiezen een groep paarden uit, nemen de tijd om ze te leren kennen, ontdekken wat de juiste taak voor het paard is, leiden ze op zonder ze te overhaasten en wanneer de timing goed is, verkopen we ze. En nu kun je dus perfect plannen: je weet dat de paarden de twee weken voor de veiling worden uitgeprobeerd, dus je past je daaraan aan, en daarna kun je gewoon doorgaan zonder al te veel gedoe.”

Voordelen

“Omdat dit onze eerste veiling is, heb ik verschillende soorten paarden ingezet om de markt beter te leren kennen en begrijpen. Uiteindelijk wil ik deze veiling evalueren en dan misschien twee keer per jaar een veiling organiseren, omdat ik veel voordelen zie aan deze manier van handelen. Als je paarden al een geruime tijd op stal hebt, dan wordt het heel gemakkelijk om er iets over te vertellen”, legt Mansur uit.

Vijfsterren-carrière

De veilingcollectie bestaat uit elf paarden. Betekent de verkoop dat we Mansur niet meer gaan zien op vijfsterren niveau? “Natuurlijk niet. Afgelopen weekend ben ik nog derde geworden met Casantos in de CSI4* Grand Prix van Valence, hij is een paard van een van mijn sponsors. Ik heb onlangs Alfons RA gekocht, van wie ik ook hoge verwachtingen heb, en ik ben aan het wachten op de sportieve comebacks van Babylotte, Ibelle ASK en Vitiki natuurlijk. Uiteraard is het jammer om deze goede paarden te zien vertrekken, maar dat is ook waar ik van leef en hetgeen nodig is om mee te blijven doen in de grote sport. Het geeft me ook veel plezier om paarden als Inferno, Chaganus en First Devision het goed te zien doen in de sport. Dus laten we hopen dat deze veiling een succes wordt, zodat we al kunnen beginnen met het voorbereiden van de volgende.”

Collectie

Bron: Persbericht/Horses.nl