Zambesi TN-zoon met 36.000 euro veilingtopper Team Nijhof Talent Sale

Met 36.000 euro werd Kane-O (Zambesi TN x Jaguar Mail) afgelopen zondag de veilingtopper van de derde Team Nijhof Talent Sale. De zesjarige hengst is aangeschaft door een Amerikaanse trainer en vervolgt zijn carrière bij een Amerikaanse of Europese klant. Voor duizend euro minder wisselde Moonface (Berlin x Goodtimes) van eigenaar.

Bij de driejarigen werd het hoogte bedrag neergelegd voor Namantha TN (Le Tot de Semilly x London). De merrie, een halfzus van de AES-goedgekeurde hengst Global Champion TN, is verkocht naar Zuid-Afrika. De één na duurste driejarige, Navaro (Grandorado TN x Carthino Z), blijft voor 23.000 euro in Nederland.

Tevreden

“Dit was de derde editie van de Team Nijhof Talent Sale. Alle 22 paarden zijn verkocht en met een gemiddelde van bijna 17.000 euro zijn we heel tevreden. Het is voor onze klanten en fokkers mooi verlopen”, vertelt Henk Nijhof Jr. Over drie edities kwamen er 51 paarden onder de virtuele hamer. Die brachten gemiddeld ruim 16.000 euro op.

Komende veilingen

“Volgende winter gaan we verder met het veilen van drie- en vierjarige paarden, in de zomer ligt de focus meer op de veulens. Naast onze veiling in Borculo, die we gezamenlijk met de gebroeders Brouwer organiseren, houden we waarschijnlijk ook een aantal online veulenveilingen voor veulens van onze hengsten.”

Bron: Horses.nl