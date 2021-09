Zeer geslaagde 30e editie Veulenveiling Dronten

Gisteravond vond alweer de 30e editie van Veulenveiling Dronten plaats, dit jaar wederom in de sfeervolle hal van het KWPN Centrum in Ermelo. Naast deze gezellige live veiling met koperspubliek op de tribune, was er ook de mogelijkheid om online mee te bieden, waar met name het buitenlandse publiek dankbaar gebruik van maakte! Er zijn veulens zo verkocht naar onder andere België, Litouwen en Polen en de Verenigde Staten.