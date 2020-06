Veulen en embryo veiling van start

De veulencollectie van Paardenveilingonline.com is met recht indrukwekkend te noemen. Wat te denken van vaderdieren als Cornet Obolensky, Kashmir van Schuttershof, Grandorado TN, Nixon van ’t Meulenhof en Pegase van ’t Ruyterhof? Een topstuk in de collectie is een embryo van de topvererver Chacco-Blue. Gisteren ging de veiling open en er kan tot zaterdag 27 juni een bod te plaatsen.