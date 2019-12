Veulenveiling Prinsjesdag start met online veilingplatform: Prinsjesdag Online

Naast de traditionele veilingdagen wil Veulenveiling Prinsjesdag vanaf 2020 het gehele jaar rond topmateriaal beschikbaar stellen aan haar trouwe klantenbestand. Daarom lanceert Veulenveiling Prinsjesdag het online veilingplatform Prinsjesdag Online. De eerste online veiling zal plaatsvinden op maandag 3 februari 2020 en zal bestaan uit genetisch zeer hoogwaardige embryo’s met de beste springgenen van Europa.

Met de introductie van Prinsjesdag Online krijgt het eerder met succes door Veulenveiling Prinsjesdag op de markt gebrachte Embryoauction.com een vervolg. Voor de eerste online veiling zal de focus van Prinsjesdag Online liggen op springgefokte embryo’s, maar in de nabije toekomst zullen ook dressuurgefokte embryo’s, ICSI-embryo’s en wellicht fokmerries deel uit gaan maken van de online veilingcollecties.

Live geveild

Een vernieuwend onderdeel van Prinsjesdag Online is dat in samenwerking met WeAuction de veilingstukken live geveild zullen worden met daarbij behorend live commentaar en extra achtergrondinformatie. Ook werkt Prinsjesdag Online met een jong, nieuw team van Young Ambassadors: Wouter Bon zal optreden als contactpersoon voor zowel fokkers als kopers en is aanspreekpunt van Prinsjesdag Online, terwijl Peter van der Waaij een belangrijk deel van de promotie en foktechnische informatie van de veilingstukken voor zijn rekening zal nemen. Prinsjesdag Online streeft er naar om vanaf 2020 ieder kwartaal een online veiling te organiseren.

Bron: Persbericht/Veulenveiling Prinsjesdag