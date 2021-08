De volle broer van H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) verkopen in de week dat hij de harten van elke paardensportliefhebber ter wereld heeft gestolen, is natuurlijk een strak plan. Kashman van de Berghoeve Z, de volle broer van H&M All In (winnaar van teamgoud en individueel zilver in Tokio) werd gisteren in de Flanders Foal Auction op Sentower Park afgeslagen op 130.000 euro.