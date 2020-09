16.000 euro voor Conthargos-dochter in Verden

In de zevende veiling van het Hannoveraner Verband van 2020 zijn 30 veulens onder de hamer gebracht. De hoogste prijs was voor Classy Art (v. Conthargos). Het merrieveulen leverde 16.000 euro op. De totale omzet van deze veiling was 220.000 euro, er werd gemiddeld 7.333 euro per veulen betaald.