17.500 euro voor duurste veulen, 29.000 euro voor rietje Chacco Blue

Palotti's Day (v. Glock's Toto Jr) was gisteren de veilingtopper bij de veulens op de veiling van Stal Brouwer Auctions in Tolbert. Het donkerbruine hengstje werd voor 17.000 euro verkocht, maar was daarmee niet het duurste lot van deze veiling, voor een rietje sperma van Chacco Blue werd namelijk 29.000 euro betaald.

In Tolbert, waar de vierde veulenveiling van dit seizoen van Stal Brouwer Auctions plaatsvond gisteren, kwamen zo’n negentig veulens onder de hamer, waarvan de meesten zijn verkocht.

Behalve voor het rietje van Chacco Blue en het hengstveulen van Toto Jr. was er ook veel interesse voor Leidijk’s Jodokus (v. Let’s Dance SB). Voor dit voshengstje werden, net als voor Palotti’s Day, 33 biedingen uitgebracht. Het hoogste bod kwam uiteindelijk uit op 13.500 euro.

7.000 euro en meer

In totaal werden er zes veulens voor 7.000 euro of meer verkocht. Het bruine hengstveulen Puk (v. Grandorado TN) was met een bod van 8.500 euro het derde duurste veulen van de veiling en werd gevolgd door Prima Donna (v. I’m Special de Muze), die voor 7.500 euro werd verkocht. Corusa vd Zeijerweg Z (v. Cornado II) en Elton VH Z (v. El Barone 111 Z) werden allebei voor 7.000 euro verkocht.

Uitslag

Bron: Horses.nl