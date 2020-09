20.000 euro voor veulen I’m Special de Muze, Chacco-rietje levert 30.000 euro op

Bij Kerkemeijer in Borculo is zondagavond de tweede groep springveulens van Stal Brouwer Auctions geveild. Het duurste veulen was Pearl Jam G (I’m Special de Muze x Voltaire), die voor €20.000 naar Hongarije is verkocht. Dit was echter niet het duurste kavel in de veiling. Het meeste geld werd namelijk betaald voor een rietje van Chacco Blue. Dat ging voor €30.000 naar Italië.