23.500 voor Franco Nero veulen in Verden

In Verden vond dit weekend voor de vierde keer dit jaar een online veulenveiling plaats. De 18 jonge dressuurgefokte Hannoveraners gingen voor een gemiddelde prijs van 8.514 euro weg. Het topveulen was merrie Force Majeure (Franco Nero x San Amour I), die naar de Verenigde Staten verkocht is voor 23.500 euro.

Vader Franco Nero is een zoon van Franziskus en in 2020 is zijn eerste jaargang geboren. De fokker van topveulen Force Majeure, Stephan Herrmann uit Northeim, is tevens de fokker van diens vader Franco Nero én van het duurste veulen allertijden in een veiling in Verden. Dat was Be My Beauty Queen (v. Bonds) die voor maar liefst 160.000 euro naar Denemarken ging in 2017. Haar moeder A Speciality for You, is ook de moeder van Force Majeure. Het zit in de familie, zeg maar.

Er werd 17.500 euro betaald voor Leonardo (v. Livaldon) een kleinzoon van de bekende merrie Waldfee. Voor 16.500 euro ging Sir Siegfried (v. Sir Donnerhall II) naar een nieuwe eigenaar.

Nu de rijpaarden

Op de vier online veulenveilingen in Verden, die georganiseerd zijn ter vervanging van de ‘normale’ veulenveiling in mei, werd gemiddeld 93088 euro per veulen betaald. Vorig jaar was de gemiddelde prijs in mei 7.197 euro.

Na de veulens zijn binnenkort de rijpaarden aan de beurt. Het Hannoveraner Verband organiseert over twee weken een veiling van 48 dressuur- en 17 springpaarden. In augustus staan de volgende veulenveilingen weer op het programma.

