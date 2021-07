24.500 euro voor Fidertanz-dochter bij DSP veulenveiling

Het duurste veulen van de DSP veulenveiling was dinsdag Fiderallala (Fidertanz x Quaterback). Het merrietje stamt uit dezelfde moederlijn als Isabell Werths DSP Quantaz. Gut Niedersaschen betaalde 24.500 euro voor het veulen.

Voor 23.500 euro kwam Der Tänzer onder de hamer (Diamond First x Decurio). Twee veulens gingen voor 14.000 euro over de toonbank. Dat waren Quelle Beauté (Qaside MD x Fürstenstern) en Simply Me (Sir Heinrich x Fürst Romancier), die beide naar België verhuizen.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl