25.000 euro voor Eldorado-veulen in Westfalen

Met een prijs van 25.000 euro was het hengstveulen Eldar vom Breitenloh (Eldorado van de Zeshoek x Darco) de topper van de veiling. Gemiddeld werd er op de laatste Westfaalse online-veiling van dit seizoen 8.625 euro voor de 12 springgefokte veulens betaald. 13 veulens werden niet verkocht.

De door Luc Poels uit Rippershagen gefokte Eldar vom Breitenloh kwam in handen van een internationale springstal. Bij de merrieveulens was Cäcilia (Cornet Obolensky x Special Memories) de duurste. Zij gaat voor 14.000 euro naar Canada.

12 van 25 verkocht

Het veilingteam van het Westfaalse sstamboek had voor deze laatste online veulenveiling van het jaar 25 springgefokte veulens geselecteerd. 12 daarvan vonden een nieuwe eigenaar voor gemiddeld 8.625 euro.

Niet de gewenste prijzen

“Helaas hebben we vanavond niet voor alle kwekers op de veiling de gewenste prijzen kunnen realiseren. Niet alleen het Westfaalse paardenstamboek schakelde het veilsysteem over op online, alleen al vanavond zijn er vier online veulenveilingen in heel Europa tegelijk geëindigd ”, zegt veiling- en marketingchef Thomas Münch, die daarmee de teleurstellende prijzen voor enkele fokkers verklaart.

250 veulens online verkocht

“We hebben dit jaar al ruim 250 veulens online verkocht, op een totaal van 300 veulens. De gemiddelde prijs van deze verkochte veulens was 8.900 euro. Met dit algehele resultaat kunnen we meer dan tevreden zijn. We zullen het resultaat van de veiling van vandaag evalueren en daar lering uit trekken.”

Nog een live veiling

De volgende Westfaalse veulenveiling vindt dit jaar voor het eerst live plaats. 13 geselecteerde jonge talenten worden geveild op de Duitse amateurkampioenschappen op 26 september in Münster-Handorf.

Resultaat veiling

Bron: Horses.nl/Westfalenpferde