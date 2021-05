25.000 euro voor merrieveulen van Kassander van ’t Roosakker

Kiki van het Gerendal Z (Kassander van 't Roosakker x George Z) is op de HorseSales.Auction First Foal editie voor 25.000 euro aangeschaft door een Ierse sportstal. Daarmee was het merrieveulen uit een halfzus van Dourkhan Hero Z het duurste veulen van de veiling. In totaal vonden 21 van de 22 aangeboden veulens een nieuwe eigenaar.