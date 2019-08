28.000 euro voor prijstopper veulenveiling Zandhoven

Op zaterdagavond vond de vijfde veulenveiling plaats, die Stud 111 organiseerde onder leiding van Harrie Theeuwes. De veiling maakte onderdeel uit van de internationale springwedstrijd bij De Kraal in Zandhoven. Op deze manier worden topsport en fokkerij gecombineerd bij dit internationale evenement. De veilingtopper van deze avond was Corbolensky 111 de Bitho Z, die voor 28.000 euro verkocht werd aan Christiaansen/Offel uit België/Duitsland.

Bij deze veiling werden er 37 veulens aangeboden, waarvan er 32 veulens verkocht werden. De prijstopper was een zoon van Cornet Obolensky uit de Emerald merrie Elastique 111 Z.

De Italiaan Manero Enrico schafte twee veulens aan van El Barone 111 Z. Enrico werd voor 18.000 euro eigenaar van het merrieveulen Tequila van’t Molenveld en betaalde 19.000 euro voor het hengstenveulen El Peppa.

Er waren kopers uit alle windstreken naar Zandhoven gekomen om te bieden op de veulens. De veulens werden onder andere verkocht naar Oekraïne, Zweden, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Nederland, Engeland, Ierland, Spanje, Canada en Mexico. De Ierse springruiter Dennis Lynch is eigenaar geworden van Thea de Libersart (Cornet Obolensky x I’m Special de Muze).

De broers Victor en Harrie Theeuwes, die de veiling organiseerde, kijken zeer tevreden terug naar deze avond. Harrie Theeuwes: ”Het was een mooie veiling, met goede veulens en bovenal realistische prijzen, wat het voor de kopers interessant maakt.”

Tresor de Brandegem (Malito de Reve x Pommeau du Heup) werd niet aan het publiek getoond door een lichte blessure die bij het transporteren ontstond. Vier veulens en een embryo vonden geen nieuwe eigenaar. Ti Amo Zoetendaele Z (Marschal Fields 111 x Marius Claudius), Chablis Zoetendaele Z (Casall ASK x Chambertin), Talbot de Brandegem (Chacco-Blue x Ready Boy des Forets), Ceyda Cera R Z (Cicero Z van Paemel x Balou du Rouet) en het embryo van Untouchable uit Taltina Z werden niet verkocht.

Bron: Horses.nl/Foal Auction 111

