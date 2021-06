30.750 euro voor Valdiviani-merrieveulen

Op de Schloß Wickrath Fohlenauktion is het merrieveulen Via Valdi (Valdiviani x Quaterback) voor 30.750 euro afgeslagen. Voor dat bedrag blijft het merrieveulen, gefokt door Tobias Schult uit een halfzus van Fidertanz I, in Duitsland. Het één na hoogste bedrag van 15.000 euro werd neergelegd voor het hengstveulen Estío (Escolar x Sir Donnerhall I).