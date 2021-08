32.000 euro voor neefje van Explosion W

De ‘Olympische’ veilingcollectie van de allereerste Exclusive KWPN Jumping Foal Auction gaat als een succesvolle de boeken in. De kwaliteitsvolle veulens vielen bij buitenlandse investeerders in de smaak. De klapper van de avond werd Reaction W van ’t Studutch met 32.000 euro.

Voor 32.000 euro werd het neefje van Explosion W, Chacco Blue-zoon Reaction W van ’t Studutch, verkocht naar Zweden. Van de dertien veulens zijn er acht gekocht door buitenlandse bieders. Radelia van de Keihill, een merrieveulen van El Barone 111 Z uit de Grand Prix-merrie Cardelia bracht 20.000 euro op. Zij is verkocht aan een Hongaarse koper. Roulette ES (v. Emerald van ’t Ruytershof), een dochter van de 1.50m-merrie A.Vaantje R, vertrekt voor 17.000 euro naar Lithouwen.

Gemiddeld 12.500 euro

Gemiddeld brachten de veulens vanavond ruim 12.500 euro op en is bijna 80% daadwerkelijk verkocht. “We kunnen stellen dat deze veiling in de behoefte lijkt te voorzien. De collectie viel op door de interessant gefokte veulens, allen uit een goede moederlijn. Dat valt goed in de smaak bij springpaardenliefhebbers, waarbij vanavond ook opvallend veel buitenlandse bieders aanhaakten. Deze eerste editie is geslaagd en voor herhaling vatbaar,” aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN