36.500 euro voor Valverde-zoon op Oldenburger Eliteveiling

Valverde-zoon Victor Hugo was dit weekend de prijstopper van de negentiende Eliteveiling van het Oldenburger Verband. Deze halfbroer van de Hannoveraanse premiehengst Symphony (v. Sandro Hit) werd verkocht aan een koper uit Zwitserland.

Baronesse (v. Borsalino) was met 33.000 euro het tweede duurste veulen. Dit merrieveulen krijgt een nieuwe stal in Oostenrijk.

Duurste springveulen

Bij de springveulens werd het hoogste bedrag neergeteld voor Conny (v. Cornet Obolensky). Dit merrieveulen bleef in Duitse handen en was met een bedrag van 32.000 euro veruit het duurste springveulen. De nummer twee bij deze groep veulens was de door Anton Vullers gefokte Hattrick de Couleur (v. Halifax van het Kluizebos), die voor 13.500 euro verkocht werd naar Amerika.

Omzet

Alle 25 aangeboden veulens werden geveild, waarvan er twaalf in Duitsland bleven. De anderen vertrokken naar Oostenrijk (4), USA (4), Zwitserland (2), België (1), Groot-Brittannië (1) en Nederland (1). De totale omzet van deze veiling was 370.500 euro en gemiddeld werd er 14.820 euro per veulen neergeteld.

Bron: Persbericht