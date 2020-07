37.000 euro voor veilingtopper Grand Prix Sales

Governor-zoon Powerman Texel was zaterdagavond de veilingtopper van de eerste editie van de online veulenveiling Grand Prix Sales. Er werd vanuit de hele wereld geboden op de collectie veulens, die organisatoren Sannah Angenent en Marjolein Ras hadden geselecteerd, maar Powerman bleef in Nederland, hij werd aangekocht door de familie Nekeman.

Er kwamen in totaal dertien spring- en vijftien dressuurveulens onder de digitale veilinghamer verdeeld over twee dagen.

Tevreden en dankbaar

“Het is gelukt om het platform te bieden dat we nastreefden. We wilden een nieuw veilingconcept met kleinere exclusieve collecties”, aldus Angenent. “De aansluiting met het CSI Twente was fantastisch. Een prestigieus concours op vijf sterrenniveau. Door de coronacrisis moesten we schakelen naar een online veiling. Maar als je dan deze resultaten ziet, kun je alleen maar tevreden zijn en dankbaar zijn voor het vertrouwen van de fokkers en de kopers. Het mooiste is nog dat vrijwel alle veulens naar topadressen gaan, zelfs naar een van de beste Grand Prix-ruiters in de wereld.”





Veilingtopper



De dressuur- en springveulens brachten gemiddeld 12.500 euro op. Het absolute topstuk van de tweedaagse veiling werd zaterdag het vooraf al sterk favoriete donkerbruine hengstveulen Powerman Texel (Governor x Bleu Hors Don Schufro). De dressuurbelofte verhuist voor een bedrag van liefst 37.000 euro naar de bekende dressuurfamilie Nekeman.

Onder de indruk

“Gisteren heb ik samen met mijn vrouw Berna en onze dochters Denise en Jeanine naar de filmpjes van de aangeboden veulens gekeken. We waren allemaal direct onder de indruk van Powerman Texel”, vertelde Lens Nekeman na afloop. “Hij heeft veel schoudervrijheid en een super achterbeen. We hebben goede ervaringen met het aanschaffen van topveulens op veilingen. We hopen dat we met deze net zoveel succes zullen hebben.”

Powerman Texel werd gefokt door de bekende fokker Wim van der Linde uit Texel.

Pablo Picasso

De nummer twee bij de dressuurveulens Pablo Picasso (Glock’s Taminiau x Florencio) werd voor 23.000 euro aangekocht en blijft eveneens in Nederland. Het hengstveulen Pearl Jam LH (Le Formidable x Fürst Romancier) bracht 19.000 euro op en vertrekt naar de USA.





Springveulens



Toppers van de veiling voor springveulens waren Cash FZ Z (Casall Ask x Calvaro Z, uit de moederlijn van Roosakker) met 27.000 euro en Panorama Z (Padinus x Murano en volle broer van Admara 2) en Deze Piet Z (Dominator Z, broer van Amber Fijen’s Briljant, 1.60 meter) brachten respectievelijk 23.500 en 19.500 euro op.

Phoenix Cerise-Linn (Cornet Obolensky, nicht van Ian Millar’s Redefin) leverde het hoogste bedrag op bij de merrieveulens en werd voor 12.000 euro verkocht aan een internationale ruiter uit Italië.

Behalve naar Nederland, Italië en de USA werden de veulens ook verkocht naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje.

Bron: Persbericht