46.500 euro voor hengstveulen van Blue Hors Viconte op Westfaalse veiling

Op de online veulenveiling van het Westfaalse stamboek zorgde Blue Hors Viconte (v. Vivaldi) voor de prijstopper. Het veulen Veuve Clicquot wisselde van eigenaar voor 46.500 euro.

Het eerste nummer in de catalogus was maandagavond bij de onlineveiling het meest in trek. Veuve Clicquot van Blue Hors Viconte zorgde voor een spannend biedduel. Het donkerbruine hengstveulen was vooral in trek bij bieders uit Duitsland en Zweden. Bij een bod van 36.000 euro voegden zich nieuwe klanten uit Slovenië bij het duel. Uiteindelijk hadden dressuurliefhebbers uit Oldenburg het hoogste bod.

19.000 euro

Het op één na duurste veulen van de avond was ook een dressuur-hengstveulen. Een zoon van Viva-Gold was 19.000 euro waard voor een hengstenhouder uit Nedersaksen. Het populairste dressuur-merrieveulen was Vive ma Belle van Vitalis die voor 10.000 euro van eigenaar wisselde.

Springveulens

Bij de springveulens was een merrieveulen de duurste. Costa Brava (v. Cornet Obolensky) werd voor 12.000 euro verkocht aan een internationale springstal in Beieren. Konsequent (v. Kassander van’t Roosakker) werd voor 11.500 euro verkocht aan een hengstenhouderij in Westfalen.

Gemiddeld 9.940 euro

Van de 27 veulens die te koop werden aangeboden, veranderden er 21 van eigenaar. Gemiddeld investeerden de kopers 9.940 euro. De totale omzet bedraagt 208.750 euro.

Bron: Horses.nl/Persbericht