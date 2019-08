5.500 euro voor veilingtopper eerste KWPN-online van het jaar

Het hoogste bod op de eerste KWPN-online veulenveiling van dit jaar, die maandagavond werd afgesloten, was voor de Kannan JR-dochter Oberlina GR. De schimmelmerrie werd verkocht voor 5.500 euro aan een Nederlandse koper. Ofrin was met 4.250 euro het duurste dressuurveulen, deze Ferdinand-zoon kwam in Ierse handen.