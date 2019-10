5.600 euro voor topper op Final Foal Auction

Een totaal van 54 veulens kwamen onder de hamer op e derde editie van de Final Foal Auction in Exloo, de laatste veulenveiling van het seizoen. Het duurste veulen was de springgefokte Oubalia (v. Eldorado van de Zeshoek) uit de Balia stam voor 5.600 euro. Bij de dressuurveulens was de Franklin-dochter Olivia-Rebelle (mv. Jazz) de topper met 5.400 euro.

De organisatie is tevreden over deze editie met een gemiddelde prijs die hoger lag dan het voorgaande jaar, een goede sfeer en het enthousiasme onder zowel de fokkers als de kopers.

Springveulens

Het duurste veulen was Oubalia (v. Eldorado van de Zeshoek) uit de Balia stam. De moeder van dit veulen, Ubalia SHB (v. Indoctro), bracht al vier sportpaarden die op 1.35m niveau en hoger lopen. Oubalia werd verkocht voor een bedrag van 5.600 euro. De fijn galopperende Osborn (Poker de Mariposa x Vingino) werd afgeslagen voor een bedrag van 5.200 euro, en was daarmee het op één duurste springveulen.

Drie keer rond 5.000 euro

Bij de dressuurveulens was de Franklin-dochter Olivia-Rebelle (mv. Jazz) de topper. Dit goed bewegende merrieveulen werd afgeslagen voor een bedrag van 5.400 euro. De In Style- zoon On Top uit de halfzus van de KWPN-hengst Krack C wordt verkocht aan een telefonische bieder voor 4.800 euro, dit veulen blijft in Nederland. Ook de Governor-dochter Ojesslynn was populair en werd uiteindelijk eveneens afgeslagen voor een bedrag van 4.800 euro.

Jonge dressuuramazones

De familie Hooge, vaste klant bij de Final Foal Auction, schafte twee dressuurveulens aan. Dressuuramazone Marjan Hooge heeft met Olivia (v. Henkie) en Ostara Vrouwe (v. Jupiler S) twee nieuwe toppers in de dop. De dressuurveulens waren geliefd bij de jonge dressuuramazones, want ook de Subtop amazone Margot Arkema schafte een veulen aan. Oliver Twist (v. Incognito) mag zijn intrede nemen in de stallen van Arkema.

Oubalia



Bron: Persbericht Final Foal Auction