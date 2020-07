56.000 euro voor Emerald-dochter in Flanders Foal Auction

Wat kun je van de allereerste live veulenveiling na de corona-uitbraak verwachten? “Minder hoge prijzen”, was de voorspelling van Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck. Dat liep anders. Op zaterdagavond 4 juli werd op Sentower Park in Opglabbeek werden records verbroken: 24 van de 25 springveulens verkocht en de gemiddelde prijs van 25.792 euro verbrak zelfs het record van de 24.000 euro gemiddeld in Beervelde in 2019. Het duurste veulen was de Emerald-merrie Ur My Girl EH uit de Grand Prix-merrie Kismet (v.Kannan). Het winnende bod van 56.000 euro kwam uit Ierland.

Er zaten wat hobbels in de weg richting de veilingavond vanwege het Corona virus. De datum die lange tijd niet vastgelegd kon worden, de onzekerheid of het kon doorgaan en het last-minute wijzigen van locatie. Toch hielden Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck zich vast aan het plan: “We gaan niet online veilen zoals ieder ander. We wilden een live veiling met livestreaming, sfeer creëren en dit via de live streaming overbrengen naar de mensen thuis.”

Eerste avondje uit

De sfeer zat er op Sentower Park direct in. Voor de meeste van de tweehonderd gasten was de veiling de allereerste avond uit en ze boden gedreven mee op de veulens. Toch werden slechts vier veulens ter plekke verkocht, zeven per telefoon en dertien via het online biedsysteem. In totaal brachten ze 619.000 euro op.

Toppers

De merrieveulens waren dit keer het meest populair. Ur My Girl EH (Emerald x Kannan), gefokt uit de 1.60m Grand Prix merrie Kismet die onder Meredith Michaels-Beerbaum sprong, werd met 58.000 euro de veilingtopper. “Aangekocht door onze trouwe klant Greg Broderick uit Ierland.” Vanuit Zwitserland kwam het winnende (online) bod van 38.000 euro op Chica Van Schuttershof (Catoki x Kashmir Van Schuttershof).

Drie voor 36.000 euro

Drie veulens werden voor 36.000 euro afgeslagen. Champion by Nature Z (Comme il Faut x Vigo d’Arsouilles) werd ter plekke aangekocht door een Mexicaan, Coba PB Z (Cornet Obolensky x Baloubet de Rouet) vertrekt naar de USA en Electric Kick Axelhoeve Z (Emerald x Quintero) gaat naar Zuid-Afrika. Delicat Z (Darco x Freeman VDL) verhuist voor 34.000 euro naar Rusland. Perfect (Berlin x Heartbreaker), volle broer van H&M Extra, kwam voor 32.000 euro in Egyptische handen en Tintin van Nieuwendale Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Darco) gaat voor 30.000 euro naar Polen. Met ook nog aankopen vanuit Brazilië, Ierland, Engeland, Nederland, België, Duitsland en Zweden mag gesproken worden over een zeer internationaal koperspubliek.

Sprakeloos

“Ongelooflijk dit. We zijn sprakeloos. Het was een goede beslissing om toch live te gaan en het risico te pakken. Er was hier ambiance en dat is waarschijnlijk overgeslagen. Je ziet genoeg veilingen die een show van de prijzen maken, maar bij ons doen de klanten dat. Ik liet me laatst ontvallen in de Belgische media dat we al heel blij zouden zijn met een gemiddelde prijs tussen de 10 en 15 duizend. Dit overtreft dus alles”, vertelt Luk Van Puymbroeck.

Uitslag

Bron: FlandersFoalAuction