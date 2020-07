66.500 euro voor hengstveulen uit GP-winnares Sarena

Op de Trigon Foal Auction is Pardino VDL (Zirocco Blue VDL x Calvaro Z) afgeslagen voor 66.500 euro. Zijn moeder Sarena won onder Ben Maher de 5* Grand Prix van Wellington en werd onder Pius Schwizer derde in de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki.

Sarena tekende in 2011 voor het moederschap van Byzance de Vains. Deze Ogano Sitte-dochter springt inmiddels internationaal 1,45m onder Nicolas Delmotte. Gezien het aantal internationale springpaarden uit deze merrielijn, was Pardino VDL erg populair bij de bieders. Een koper uit Canada had de langste adem.

24.000 euro

Twee veulens werden afgeslagen voor 24.000 euro. Hengstveulen Panam (Verdi TN x Diamant de Semilly) uit de internationale springmerrie Di Angella Z van Roberto Previtalli en hengstveulen Drummer 2000 Z (Diamant de Semilly x Chin Chin), een volle broer van Seacoast Don’t Touch Tiji Hero. Panam gaat naar de Verenigde Staten, Drummer 2000 Z naar Groot-Brittannië.

20.000 euro of meer

22.000 euro werd betaald voor Pagani N (Emerald van ’t Ruytershof x Hamlet) en 20.000 euro voor merrieveulen Ulydi van den Bisschop (El Barone 111 Z x Kashmir van ’t Schuttershof). Zij blijft voor dat bedrag in Nederland.

Veilinguitslag.

Bron: Horses.nl