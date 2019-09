70.000 euro voor For Pleasure-zoon op Veulenveiling Prinsjesdag

Veulenveiling Prinsjesdag brak gisteravond opnieuw records. De springveulens die onder de hamer kwamen, brachten gemiddeld 15.150 euro op. Sjaak van der Lei fokte de prijstopper Orange Peel van ’t Studutch (For Pleasure x Diamant de Semilly). Het hengstveulen kwam voor 70.000 euro in handen van de Olympisch ruiter Cian O’Connor. Casalla II van de Eijkhof (Casall x Calvaro Z) was met 36.000 euro het duurste merrieveulen.

De internationale belangstelling was groot voor de 63 zorgvuldig geselecteerde veulens. Kopers uit onder meer Zweden, Italië, Amerika, Groot-Brittanië, Denemarken, Ierland en Zuid-Afrika sloegen hun slag. Olympische topruiter Cian O’Connor deed meerdere investeringen in de toekomst, en daarmee vertrokken diverse veulens naar Ierland waaronder de voortreffelijke veilingtopper Orange Peel van ’t Studutch. Dit hengstveulen van For Pleasure uit de volle zus van Quickly de Kreisker leverde de recordprijs van 70.000 euro op.

Casalla II van de Eijkhof duurste merrieveulen

Zoals van tevoren al werd gedacht, waren de genetisch hoogwaardige merrieveulens flink in trek. Voor toekomstige stammoeders was de internationale interesse groot. Dat zorgde voor mooie prijzen voor onder meer Casalla II van de Eijkhof (Casall x Calvaro Z, fokker Frank van Eijkelenburg, 36.000 euro), Unique by Nature (Untouchable x Vigo d’Arsouilles, fokkers Stan en Daan Creemers, 32.000 euro), Chanel van ’t Gebergte (Cicero Z x Diamant de Semilly, fokker Bob Janssens, 28.000 euro), Anna Bel van ’t Gebergte (Amadeo van ’t Vossenhof Z x Diamant de Semilly, fokker Bob Janssens, 26.000 euro) en Casalla Z (Casall x Calvaro Z, fokker Tinus van der Bruggen, 26.000 euro).

Hengstveulens

Hengstveulens als Coaster EC Z (Colman x Balou du Rouet, fokker EC Horses, 30.000 euro), Diamant van de Wimphof (Diamant de Semilly x Berlin, fokker Carla Kramer, 28.000 euro) en Cornet Blue Z (Cornet Obolensky x Chacco-Blue, fokkers S. en M.A. Aerts, 26.000 euro) deden ook uitstekende zaken voor hun fokkers.

’15 over de grens van 20.000 euro’

“Twee-derde van de veulens heeft een prijs van boven de 10.000 euro opgeleverd, en 15 zijn zelfs over de grens van 20.000 gegaan. Natuurlijk gaat het niet alleen om de cijfers maar het is mooi om bevestigd te krijgen dat we met z’n allen in staat zijn hier een topcollectie te presenteren”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij. “We zijn niet gebonden aan een stamboek en hebben getracht veulens te selecteren waar de markt om vraagt. Deze resultaten zijn een compliment voor de fokkers, de selectiecommissie en de organisatie. En dat geeft veel motivatie en goede hoop voor de toekomst van Veulenveiling Prinsjesdag!”

Bron Persbericht