79.000 euro voor Valverde-zoon bij Helgstrand veulenveiling

Helgstrand en Schockmöhle veilden zondagavond voor de derde keer een collectie veulens. Topper was de toepasselijk genaamde Valuable (Franklin x Sezuan). Het hengstje werd, na een strijd tussen zeven bieders, voor 79.000 euro naar Canada verkocht. Ook Totilas en zijn zonen hadden een stevige vinger in de pap op deze veiling. Voor 51.000 euro ging Take me Forward (Totilas x Sir Donnerhall II) naar een Duitse koper.