80.000 euro voor Va Bene-veulen op DSP-veiling Kronberg

Het DSP stamboek organiseerde op CDI Kronberg afgelopen weekend een hybride-veulenveiling en daar ontpopte zich Veniro (Va Bene x De Niro) tot topper. 80.000 euro werd voor het hengstveulen uit de eerste jaargang van Va Bene neergelegd door een hengstenopfokker. De Westfaalse kampioen Dynamic Dream leverde uit zijn eerste jaargang de nummer 2, Dark Dream (mv. Ampere), die werd verkocht voor 45.000 euro.

Gemiddeld brachten de vijftien verkochte veulens 17.500 euro op. Naast de twee toppers gingen nog twee veulens over de 20.000 euro: 21.000 euro was er voor For Succes (For Romance x Dante Weltino) en 20.500 euro voor Drappatoni (Don Romance x Vilancio).

