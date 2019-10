8400 euro voor Diamant de Semilly-veulen op eerste online Limburgse Veulenveiling

De eerste online Limburgse Veulenveiling sloot gisteravond af met een gemiddelde prijs van ruim 4000 euro. Het Diamant de Semilly-merrieveulen Opal de Semilly V (mv. Heartbreaker) was met 8.400 euro de duurste. "De prijzen zijn naar rato en we kijken terug op een geslaagde eerste editie”, reageerde Paul Hendrix. Op drie na werden alle veulens verkocht, naar landen als Nederland, België, Zweden, Ierland en Duitsland.

De online veulenveiling is een nieuw initiatief van de Limburgse Veulenveiling om de fokkers te helpen met de afzet van hun kwaliteitsvolle veulens. De veulens zijn geselecteerd door de selectiecommissies en uitvoerig veterinair gecontroleerd. Alle bevindingen zijn vermeld waardoor de koper op alle fronten goed geïnformeerd een bod uit kon brengen.

Opal de Semilly V prijstopper

In een vier uur durend biedduel leverde de door J.G.J. Verstappen gefokte Opal de Semilly V (Diamant de Semilly x Heartbreaker) de beste prijs op. Voor 8.400 euro blijft dit merrieveulen in Nederlandse handen. Moeder Atina V had dit jaar haar zoon Jackson V (v. Verdi TN) onder Pål Flam meelopen op het WK voor vijfjarigen in Lanaken.

Obago duurste hengstveulen

Het duurste hengstveulen is de genetisch interessante Obago (Tangelo van de Zuuthoeve x Cornet Obolensky) uit de fokkerij van Jan Pen, die voor 7.600 euro eveneens in Nederland zal blijven. Zijn grootmoeder is het 1,60m-paard Cantate (v. Cantos). Twee springgefokte veulens werden afgeslagen voor 7.400 euro. Quavinia MB Z (Quabri de l’Isle x Indoctro), uit de merriestam van onder meer Zinius van Harrie Smolders, en Esperanza AG Z (Emerald x Corland) uit een Holsteinse merriestam.

Totilas-zoon best betaalde dressuurveulen

De Totilas-zoon Orlando (uit de stermerrie Atlanta van Don Romantic, fokker Hans de Haas) was met 6.800 euro het best betaalde dressuurveulen.

‘Prijzen naar rato’

“Het is goed om te zien dat er internationale belangstelling was voor de veulens in deze eerste editie van de online veiling. We hebben een gemiddelde prijs van ruim 4.000 euro kunnen realiseren en daarmee hebben we ruim 30 fokkers kunnen faciliteren. De prijzen zijn naar rato en we kijken terug op een geslaagde eerste editie”, reageert Paul Hendrix.

Bron Limburgse Veulenveiling