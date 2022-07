85.000 euro voor veilingtopper Prinsjesdag Ommen

Mister Rossi (Zapatero VDL x Douglas) was gisteravond de veilingtopper op de Veulenveiling Prinsjesdag op CSI Ommen. De vijfjarige ruin leverde 85.000 euro op en was een van de jonge sportpaarden, die de veilingorganisatie voor het eerst opgenomen heeft in de collectie. Samoa W (Scuderia 1918 Tobago Z x Denzel van ’t Meulenhof) was de veilingtopper bij de veulens. Dit hengstveulen verwisselde voor 32.000 euro van eigenaar.

De collectie van deze editie van Veulenveiling Prinsjesdag bestond uit acht veulens en vier sportpaarden, uitgezocht door Hendrik Jan Schuttert.

Veulens

Veilingtopper Samoa W is een zoon van de volle zus van Nixon van ’t Meulenhof en vond in Jan Bakker uit Zwolle een nieuwe eigenaar. Het merrieveulen Wonder Girl 3 (Aganix du Seigneur x Chacoon Blue) was met 24.000 euro het tweede duurste veulen en gemiddeld werd er 17.375 euro per veulen betaald.

Jonge sportpaarden

Bij de jonge sportpaarden, die voor het eerst deel uitmaakten van een collectie van VV Prinsjesdag, werd er gemiddeld 71.250 euro per paard betaald. Het tweede geld werd in deze categorie betaald voor Luciano (Grand Slam VDL x Karandasj), die voor 80.000 werd verkocht.

‘Smaakt naar meer’

“Ik ben nog het meest tevreden met het feit dat de paarden naar topadressen gaan. Naar goede ruiters en amazones, dan is de kans ook groot dat we er nog eens weer van horen!”, aldus Hendrik Jan Schuttert. “Het was een fantastische avond met dito resultaten. Je ziet dat goede veulens met een interessante afstamming voor veel interesse zorgen”, voegt voorzitter van Veulenveiling Prinsjesdag Arjan van der Waaij toe. “Het was een fijne samenwerking met Hendrik Jan Schuttert, het smaakt zeker naar meer!”

Bron: Persbericht